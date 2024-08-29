Bella Hadid Modelliği Bırakıp Köye Yerleşti: Kovboy Sevgilisiyle Karavanda Yaşıyor!

Son yılların en popüler modellerinden Bella Hadid, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye olan desteği nedeniyle birçok marka tarafından veto edilince podyumlardan uzaklaştı. Yaklaşık bir yıldır kovboy Adan Banuelos ile birlikte olan 28 yaşındaki model, Texas'a yerleşerek 35 yaşındaki sevgilisinin karavanında yaşamaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre; bir podcast'e konuşan Banuelos, Hadid'in, beş tekerlekli karavanına taşındığını açıkladı:

"Karavan yaşamına çok mutlu bir şekilde katıldı. Çok havalıydı. Beş tekerlekli karavan her zaman küçük hissettirir ve sonra, vakit geçirmekten hoşlandığın birini bulduğunda o karavan, bir anda malikaneye dönüşür."

'YARIŞMA SABAHI BİZE KAHVALTI GETİRİYOR'

Adan, Bella'nın ilişkileri daha ciddi bir hal almadan önce onun yaşam tarzını anlamasının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Bella'nın tüm binicilik yarışmalarına kahvaltı getirmek için sabahın erken saatlerinde uyandığını söyledi ve Hadid'in herkese yardım ettiğini belirtti.

Bir süre karavanda birlikte yaşadıktan sonra Bella Hadid, Texas'ta kendi evini satın aldı. Banuelos, "Bir ev inşa etmek için çalışıyorum ve biraz zaman alacak ama Bella, kendisi için iyi bir yatırım olan bir şey satın aldı" dedi.

Ünlü modelden övgü dolu sözlerle bahseden kovboy "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Ne kadar şanslı olduğumu anlatamam. Bu genç hanım, şimdiye kadar tanıştığım en nazik, en büyük kalpli ve en tatlı insanlardan biri" ifadelerini kullandı.