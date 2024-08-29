3. Sezonuyla Geri Dönüyor: Kızılcık Şerbeti’nin Yayın Tarihi Belli Oldu

Show Tv'nin fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin yayın tarihi konusunda değişiklik yapılması gündemdeydi. 13 Eylül’ün 20 Eylül olarak değiştirilmesi ihtimali gündemdeyken, dizinin 13 Eylül’de 3. sezonu açmasına karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; böylece geçen sezondan kalan Kara Ağaç Destanı ve Yalı Çapkını da aynı gün yeni sezona başlamış olacak.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonunda ekibe veda eden Müjde Uzman’ın hayat verdiği Alev’in bebeği tüm dengeleri değiştirecek. Yine entrika, dram ve komedi iç içe geçecek.