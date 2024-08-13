Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Evinin Kapılarını Açtı... Odasını Görenler Şaştı Kaldı

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek evinin kapılarını ilk kez açtı. Evini gezdiren oyuncunun yatak odası dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Evinin Kapılarını Açtı... Odasını Görenler Şaştı Kaldı

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Nilay" karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonu hayranları tarafından merakla beklenirken Feyza Civelek evinin kapılarını Show TV'ye açtı ve annesiyle yaşadığı evi gezdirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Evinin Kapılarını Açtı... Odasını Görenler Şaştı Kaldı - Resim : 1

Oyuncunun salonu ve salondaki kocaman yemek masası da dikkat çekti. Ayrıca salondaki ahşap vitrinler ise yine gözlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Evinin Kapılarını Açtı... Odasını Görenler Şaştı Kaldı - Resim : 2

Ünlü sunucu Ömür Sabuncuoğlu, oyuncunun yatak odasına girince şoke oldu. Civelek’in yatak odasını gördüğünde şaşıran sunucu “Oo” diyerek tepki verdi. Odada ilk girdiğinizde sizleri Feyza Civelek’in sanat eserleri karşılıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Evinin Kapılarını Açtı... Odasını Görenler Şaştı Kaldı - Resim : 3

FEYZA CİVELEK'İN YATAK ODASINDA YOK YOK

Civelek, “Ben burada sanat işleriyle de uğraşıyorum” dedi. Odasının kalabalık oluşu ise gözlerden kaçmıyor.

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