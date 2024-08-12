Halit Ergenç'in Rol Alacağı 'Lefter' Filminin Setinden İlk Kareler Geldi!

"Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filminin çekimleri başladı. Netflix’in merakla beklenen filmden ilk kareler geldi. Can Ulkay imzası taşıyan filmin başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç yer alıyor.

Futbolun efsane isimleri arasında sayılan Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstleniyor. Filmin senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

Filmde başrollere Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin yer aldığı bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

LEFTER FİLMİNİN KONUSU

Büyükada'da doğup Adalar'ın çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Hristo'nun katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ancak başarıya giden yolculuğunda pek çok mücadele vermesi gerekecektir. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir.