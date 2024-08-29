Onur Atilla ve Nez Aşkı Kısa Sürdü

Güldür Güldür Show'da rol alan oyuncu Rüştü Onur Atilla ile ünlü şarkıcı Nez arasındaki ilişkinin bittiği öğrenildi.

Güldür Güldür Show programıyla ünlenen Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandığını açıklamış, 20 gün sonra şarkıcı Nez ile birlikte olmaya başlamıştı. Sık sık video ve fotoğraf paylaşarak mutluluklarını gözler önüne seren çift, sosyal medyada birbirini takipten çıktı. Nez, bir takipçisinin, "Onur Bey'le hiç paylaşım gelmiyor" mesajını görünce "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

Instagram hesaplarından aşk pozlarıyla aşklarını duyuran ikili, aynı şekilde ayrılıklarını bu mecradan duyurdu.