Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

"Fatih Harbiye" dizisi setinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerini duyurdu. 2016 yılından beri evli olan oyuncu çift, haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, anne olacak Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Ünlü çiftin, bir kız bebek beklediği öğrenildi.

'EVLADIMIZI HASRETLE BEKLİYORUZ'

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül, "Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız" demişti.