Fenomen Diziye Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı!

Ekranların en uzun soluklu projelerinden “Teşkilat” dizisi, Tolga Sarıtaş’lı 5. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olacak "Bora"yı canlandıracak isim de belirlendi.

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Fenomen Diziye Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı!

TRT1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın "Altay’dan Tuna’ya" başlığıyla çekilecek 5. sezonu yakında başlıyor. Tims&B imzalı dizi Altay Yüzbaşı’nın çatışma sahnesiyle açılacak. Dizinin yeni oyuncuları arasında en merak edilen isim olan Bora karakterine hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Medcezir", "Yasak Elma" ve "Mucize Doktor" dibi dizilerde rol alan ünlü aktör Murat Aygen, Bora rolünü canlandıracak.

Fenomen Diziye Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı! - Resim : 1

Çekimleri başlayan dizide ayrıca Adnan Biricik’in hayat vereceği Hamdi rolü değiştirildi. Biricik “Akif başkan” rolünü canlandıracak. Mafya babası Hamdi için yeni oyuncu aranırken Hamdi’nin yeğeni Sedat’ı Eren Hacısalihoğlu oynayacak.

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