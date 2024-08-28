Fenomen Diziye Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu 'Teşkilat'a Katıldı!

TRT1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın "Altay’dan Tuna’ya" başlığıyla çekilecek 5. sezonu yakında başlıyor. Tims&B imzalı dizi Altay Yüzbaşı’nın çatışma sahnesiyle açılacak. Dizinin yeni oyuncuları arasında en merak edilen isim olan Bora karakterine hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Medcezir", "Yasak Elma" ve "Mucize Doktor" dibi dizilerde rol alan ünlü aktör Murat Aygen, Bora rolünü canlandıracak.

Çekimleri başlayan dizide ayrıca Adnan Biricik’in hayat vereceği Hamdi rolü değiştirildi. Biricik “Akif başkan” rolünü canlandıracak. Mafya babası Hamdi için yeni oyuncu aranırken Hamdi’nin yeğeni Sedat’ı Eren Hacısalihoğlu oynayacak.