Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu

Geçen sezonun adından en çok söz ettiren oyuncularının başında gelen Müjde Uzman’ın yeni dizi projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; geçen sezon sonu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok teklif alan başarılı oyuncu, usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkıştı. Uzman NOW’un Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi 'Aşk Evlilik Boşanma'da başrol oynayacak.

Kore yapımı 'Love (ft. Marriage and Divorce)' projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman 'Gaye' rolüne hayat verecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.