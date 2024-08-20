Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın yeni adresi belli oldu. Uzman'ın yeni yayın döneminde NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu

Geçen sezonun adından en çok söz ettiren oyuncularının başında gelen Müjde Uzman’ın yeni dizi projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; geçen sezon sonu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok teklif alan başarılı oyuncu, usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkıştı. Uzman NOW’un Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi 'Aşk Evlilik Boşanma'da başrol oynayacak.

Kore yapımı 'Love (ft. Marriage and Divorce)' projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman 'Gaye' rolüne hayat verecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.

Etiketler
Kızılcık Şerbeti
Son Güncelleme:
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'den Bebek Müjdesi! Volkan ile Zeynep Demirel'den Müjde
Yeni Dizi ‘Bizi Birleştiren Hayat’ Yakında Başlıyor Yeni Dizi ‘Bizi Birleştiren Hayat’ Yakında Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Antalya'daki Tartışma Cinayetle Bitti! Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu
Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
12 Şirketin Hazine'ye Ait Olan Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı 12 Şirket Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı