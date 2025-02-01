Lvbel C5'e Kötü Haber: HavHavHav Şarkısı CİMER'e Şikayet Ettiler

Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur'un 'HavHavHav' single şarkısı sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Müzik dinleme platformu olan Spotify'ın 'En İyi 50' listesinin ilk sırasına çıkan Lvbel C5'in 'HavHavHav' adlı şarkısı tartışmalara neden oldu. Şarkının gençlere kötü örnek olduğu belirtilerek CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edenler, şarkının yayından kaldırılmasını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi