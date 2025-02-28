Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı
Sunduğu yemek programını ani bir kararla bırakan Nursel Ergin'in kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı yendiği öğrenildi. Ünlü sunucu, şimdi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Sabah
Ünlü sunucu Nursel Ergin, 'Gelinim Mutfakta' programının sunuculuğundan ani bir kararla ayrıldığını açıklamıştı. Ergin, gerekçe olarak ailesine vakit ayırmak istediğini söylemişti.
Nursel Ergin'in yaklaşık 8 aydır meme ve rahim kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un haberine göre, ekranlardan hastalığı nedeniyle ayrı kalan sunucu, bu süreçte hastalığı yendi.
Nursel Ergin yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ergin, 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşacak.