Havada Korku Dolu Dakikalar! Uçakta Yangın Alarmı Panik Yarattı! Acil İniş Yaptı

Japonya’dan Filipinler’e gitmek üzere havalanan United Airlines uçağı, kargo bölümünde yangın ihtimali sinyali alınması üzerine Osaka’ya acil iniş yaptı.

Japonya’da havalanan bir yolcu uçağında yangın şüphesi üzerine korku dolu anlar yaşandı. United Airlines’a ait UA32 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

142 YOLCU TAŞIYORDU

Çiba eyaletindeki Narita Havalimanı’ndan Filipinler’in Cebu Adası’na gitmek üzere havalanan uçakta 142 yolcu bulunuyordu. Kalkıştan yaklaşık bir buçuk saat sonra kargo bölümünde yangın ihtimalini gösteren uyarı sistemi devreye girdi. Bunun üzerine pilotlar acil durum prosedürü uygulayarak uçağı Osaka’daki Kansai Uluslararası Havalimanı’na indirdi.

YANGIN TESPİT EDİLMEDİ

İnişin ardından yapılan kontrollerde uçakta gözle görülür bir duman ya da yangın izine rastlanmadı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, devlet televizyonu NHK, yayınladığı görüntülerde uçaktan duman çıkmadığını aktardı.

Kaynak: AA

