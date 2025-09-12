Erivan’da Tarihi Temas! Türkiye ve Ermenistan 6. Kez Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, altıncı tur görüşmelerini 12 Eylül 2025 tarihinde Erivan'da gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda özel temsilciler, Türkiye ile Ermenistan arasındaki tam normalleşme sürecini ilerletmek amacıyla, önceki toplantılarında üzerinde çalışılan ve uzlaşı sağlanan konuları teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantılarında üzerinde mutabık kaldıkları, sınır geçişlerine ilişkin uzlaşının hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özel temsilciler bu sürecin hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır" ifadelerine yer verildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA UÇUŞ SAYISI ARTIRILACAK

Açıklamada ayrıca, Kars-Gümrü demir yolu hattı ile elektrik enterkonnektörünün onarılması ve yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik olarak, iki ülkenin ilgili kurumlarının gerekli teknik hazırlıkları yapmaları konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında, "Ayrıca özel temsilciler, kültür ve akademi alanlarında iş birliğini güçlendirmek için, özellikle yükseköğretim öğrencilerine burs imkanları yaratılması ve tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortaklaşa yenilenmesi yoluyla çaba gösterilmesine karar vermişlerdir. Özel temsilciler ayrıca, ilgilenen diğer şirketlerin 2026 yazından itibaren çeşitli noktalara uçuş başlatmaları için gerekli çalışmaları yürütme ve böylece iki ülke arasındaki hava yolu ve uçuş sayısını artırma konusunda da mutabık kalmışlardır. Özel temsilciler son olarak, bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini de bir kere daha teyit etmişlerdir" denildi.

Kaynak: DHA