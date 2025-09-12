Toprağa Bunu Eken Yaşadı! Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL: Alın Terleriyle Topluyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Koyungölü, Çakmaklı ve Paşadüzü köylerinde yaşayan vatandaşların yıllardan beri gelenek olarak sürdürdükleri kengerinin hasadı başladı. Köylüler tarafından toplanan kengerin kökündeki beyaz sıvıdan doğal yöntemlerle sakız üretiyor. Günün belirli saatlerinde araziye çıkan köylüler, ilk olarak çapa yardımıyla kurumuş kengerlerin kök kısmında çukur kazıyor. Ardından bitkinin gövde kısmını bıçakla kesen köylüler, sıvı haldeki beyaz özün toprağa sızarak güneşte kuruyup sakıza dönüşmesini sağlıyor. Bu sakızların kilosu ise tam 5 bin TL.

ALIN TERLERİYLE TOPLUYORLAR

Bir günlük bekleme süresinin ardından sakızı toplayan köylüler, eve getirdikleri ürünleri taş ve ot parçalarından temizlemek için de uğraş veriyor. Soğuk su altında taşla dövülüp sıcak suda bekletilen sakızlar, kirinden arındırıldıktan sonra satışa hazır hale getiriliyor. Kenger sakızı üretimiyle bilinen köydeki kadınlar, çevreleri ve akrabaları aracılığıyla kendilerine ulaşan müşterilere ürünü gönderiyor. Çakmaklı köyünde yaşayan Emine Sarıgül, genellikle temmuz ayında kenger sakızı üretiminin yapıldığını söyledi.

Havaların sıcak olmasından dolayı sakız mesaisine geç başladığını ifade eden Sarıgül, "Sabah erkenden araziye gidip kengerin kökünü kazıyorum. Sütü aktıktan sonra ertesi gün tekrar gidip o kengerin kökündeki sakızı topluyorum. Eve getirip biraz biriktirdikten sonra bu defa sakızları yıkıyorum ve taşla dövüp kaynar suda bekletiyorum" dedi.

TANESİ 50 LİRA, KİLOSU 5 BİN TL

Sarıgül, sakızları saatler süren çalışmayla temizleyip satışa hazır hale getirdiğini anlattı.

Kenger sakızına yoğun talep olduğunu dile getiren Sarıgül, "Sakızın tanesini 50 liradan, kilogramını da 5 bin liradan satıyorum. Güneşin karşısında çalışmak çok zor oluyor ve bazen zor anlar yaşıyorum. Kenger sakızını çıkarırken kullanılan çapa insanı bayağı yoruyor. Özellikle sağlık sorunları olanlar ve kanser hastaları bizleri arayıp sipariş veriyor. Kenger sakızı çok sağlıklı bir şey" ifadelerini kullandı.

Gülten Sarıgül de Ovacık'ta birçok kişinin kenger sakızı satarak gelir elde ettiğini ve ailesinin de bu işle uğraştığını belirtti.

GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Evlendikten sonra kenger sakızı üretmeyi öğrendiğini söyleyen Sarıgül, "Ürettiğim sakızları satıp para kazandım ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşıladım. Doğaya çıkmak çok güzel. Özellikle biz kadınlar bazen evdeki işlerden bunalıyoruz. Ben de bu vesileyle kendimi dağlara atıyorum, kenger sakızı üreterek stres atıyorum." diye konuştu.

Kenger otu, genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen, dikenli yapısıyla tanınan ve hem geleneksel tıpta hem de mutfakta kullanılan bir bitkidir. Özellikle köklerinden elde edilen sakızı ve haşlanarak tüketilen yapraklarıyla bilinir. Zengin içeriği sayesinde birçok sağlık sorununa karşı doğal destek sağlar.

• Sindirimi destekler.

• Karaciğeri korur.

• Diş ve diş eti sağlığını destekler.

• İltihap giderici etkisi vardır.

• Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Kan şekerini dengeleyebilir.

• Vücutta detoks etkisi yaratır.

• Kabızlığı önleyebilir.

• Doğal ağrı kesici etkisi gösterebilir.

Kaynak: İHA