Manavgat Belediyesi Rüşvet Soruşturmasında Depoda Euro, Dolar ve Külçe Altın Bulundu

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir depoda, 3 kilo külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, belediyeye yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddialarıyla başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir tarım deposunda yapılan aramada, yüksek miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Başkan Kara'nın, rüşvet gelirlerinin saklanması için yakın çevresini yönlendirdiği iddia edildi. Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün verdiği ek ifadede, rüşvetten elde edilen paraların bir bölümünü dayısının talimatıyla A.D.K. isimli kişiye teslim ettiğini söylediği öğrenildi.

Manavgat Belediyesi Rüşvet Soruşturmasında Depoda Euro, Dolar ve Külçe Altın Bulundu - Resim : 1

ZİRAİ DEPODA BULUNDU

Bu ifadenin ardından gözaltına alınan A.D.K., rüşvet paralarını Gül'den teslim aldığını ve Kara'nın yönlendirmesiyle bir zirai depoda gizlediğini kabul etti. A.D.K.'nin gösterdiği depo, savcılık gözetiminde arandı. Yapılan aramalarda 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 Amerikan doları bulundu.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA-DHA

Antalya Manavgat
