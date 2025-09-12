Başakşehir'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın Faciası: 1 İşçi Öldü, 3'ü Ağır Yaralı

İstanbul Başakşehir'deki bir oto yıkama dükkanında elektrik aksamı nedeniyle çıkan yangında, elektrik gitmesinin ardından kepenklerin açılmaması nedeniyle 4 işçi mahsur kaldı. Yaşanan faciada işçilerden biri hayatını kaybederken, 3'ü ise ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde dün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

İş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu işçi elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı.

Başakşehir'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın Faciası: 1 İşçi Öldü, 3'ü Ağır Yaralı - Resim : 1

İŞ YERİ SAHİBİ İFADE VERDİ

Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Korkutan Yangın! İki İşçi EtkilendiCemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Korkutan Yangın! İki İşçi EtkilendiGüncel
Büyük İhmal Can Aldı: Elektrik Panosu Patladı, 1 Ölü, 6 YaralıBüyük İhmal Can Aldı: Elektrik Panosu Patladı, 1 Ölü, 6 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın İstanbul
Son Güncelleme:
Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar! Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar
İngiltere’ye Damga Vuracak! Ruben Amorim Canlı Yayında Altay Bayındır Bombasını Patlattı: Manchester United Tarihinde Bir İlk Manchester United Tarihinde Bir İlk
Devlet Hastanesinde Korkunç İddia! 'İkizleriniz Olacak' Dendi ama Tek Bebek Verildi... İnceleme Başlatıldı 'İkizleriniz Olacak' Dendi ama Tek Bebek Verildi!
Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı Astrologlar En Yalancı Burçları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler