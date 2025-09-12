Başakşehir'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın Faciası: 1 İşçi Öldü, 3'ü Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde dün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

İş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu işçi elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı.

İŞ YERİ SAHİBİ İFADE VERDİ

Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

