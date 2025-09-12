Devlet Hastanesinde Korkunç İddia! 'İkizleriniz Olacak' Dendi ama Tek Bebek Verildi... İnceleme Başlatıldı

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde gebelik sürecinde doktorların ikiz bebekleri olacağını söyleyen Başak çifti doğumdan sonra hayatlarının şokunu yaşadı. Baba Mehmet Başak'ın iddialarına göre, ikiz bebek beklemelerine rağmen doğumdan sonra kendilerine sadece bir bebek verildi. Babanın şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı fakat hastane sessizliğini koruyor.

Mardin'de Nusaybin Devlet Hastanesi'nde 5 Eylül'de Yüksek Başak adlı kadın doğum yaptı. Gebeliği süresince farklı hekimler tarafından muayene edilen Başak'a ikiz bebekleri olacağı bilgisi verildi. Baba Mehmet Başak, "Eşimin muayenesinde doktorlar bize defalarca ikiz bebek olduğunu söylediler. Son güne kadar bu bilgi bize aktarıldı. Ancak doğumdan sonra yalnızca bir bebek verildi" diyerek vahim bir iddiayı ortaya attı.

İNCELEME BAŞLATILDI, HASTANE SESSİZ

Baba Başak, eşinin doğum yaptığı gün kendilerine önce erkek bebek müjdesi verdiklerini ancak daha sonra kız bebek teslim ettiklerini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Doktor önce 'erkek bebek' dedi. Sonra içeriye girip kapıları kapattılar ve daha sonra bana kız çocuğu verdiler. Evrakı imzalamadım. Çünkü bize sürekli ikiz bebek olduğu söylenmişti. Hem polise suç duyurusunda bulundum hem de Sağlık Bakanlığı’nın 184 numaralı hattını arayarak şikayetimi yaptım. Doktorların ve hemşirelerin ifadeleri birbiriyle çelişkiliydi. Bir bebeğin ortadan kaybolduğunu düşünüyorum."

Şikayet üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi. Nusaybin Devlet Hastanesi yönetimi ise 'konuya ilişkin açıklama yapma izinlerinin olmadığını' iletti.

Kaynak: ANKA

