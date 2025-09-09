Hastanede Skandal! Aileye Yanlış Bebeği Verip 'Elbisesi Farklı' Dediler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’daki Özel Bağlar Hastanesi’nde yaşanan skandal olayda, yeni doğum yapan bir aileye başka bir bebeğin teslim edildiği ortaya çıktı. Aile, teslim edilen bebeğin kendi çocukları olmadığını defalarca belirtmesine rağmen uyarıları dikkate alınmadı. Gerçek, evde yapılan bileklik kontrolüyle öğrenildi.

'BU BEBEK BİZİM DEĞİL' UYARISI GÖZ ARDI EDİLDİ

Mahsum Özkaya’nın eşi, 28 Ağustos 2025’te sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sonrası yapılan tahlillerde bebeğin enfeksiyon kaptığı belirtilerek, yoğun bakıma alınması gerektiği söylendi. Aile, doktorların yönlendirmesiyle bu öneriyi kabul etti.

Yaklaşık bir haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hastane tarafından aileye bir bebek teslim edildi. Ancak Özkaya çifti, teslim edilen bebeğin kendi çocukları olmadığını hemen fark etti. Buna rağmen, hemşire ısrarla "Bebek size ait, elbisesini giydirmişiz ondan dolayı size farklı görünmüş olabilir" diyerek ailenin endişesini bastırmaya çalıştı.

BİLEKLİKTE BAŞKA BİR İSİM YAZIYORDU

Bebeği alıp evlerine dönen aile, kıyafetlerini çıkarırken bileklikte farklı bir isimle karşılaştı. "Vesile D." isminin yazılı olduğu bileklik, büyük bir karışıklığın yaşandığını anladı. Aile hemen hastaneyi arayarak durumu bildirdi ve kendi bebeklerini geri almak üzere tekrar hastaneye döndü.

‘HEMŞİRENİN AİLEVİ SORUNLARI VARMIŞ’

Olayla ilgili konuşan baba Mahsum Özkaya, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: “Eve geldik, bebeğin kıyafetlerini çıkardık. Orada fark ettik, bebeğin bileğindeki bileklikte başka bir hastanın ismi vardı. Vesile D. bebek diye isim vardı. Başka ailenin bebeğiydi. Çok korktuk, tedirgin olduk. Hemen bizi arayan numarayı aradım. Konuştum, meseleyi anlattım. Sizi gerekli yerlere şikayet edeceğim dedim. Bebeğimizi hazırlayın orada ise gelip alacağız. Ailemizle beraber hastaneye geri döndük. Bize ait olmayan bebeği götürdük, bizden aldılar. Sakinleştirmeye çalıştılar, bizi bir odaya aldılar. Başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başka doktorlar toplam 6 kişi yanımıza geldi. Bizden çok çok özür dilediklerini söylediler. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söylediler. Hastane personelinin işten çıkarılacağını söylediler. Bize bebeği teslim eden hemşirenin ailevi sorunları olduğunu söylediler. Ben de onlara, madem ailevi sorunları var onu neden burada tutuyorsunuz, burada çalıştırıyorsunuz, böyle bir yerde, yoğun bakımda çalıştırıyorsunuz dedim. Onlarda, ‘Ne yapsanız, ne söyleseniz haklısınız' dediler. Asıl bebeğimizi verdiler. Eve geldik, gerekli yerlere şikayetimi belirttim. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Yaşananları hepsini söyledim. Aradıktan sonra savcılığa da gittim. Orada da şikayetimi oluşturdum, suç duyurusunda bulundum. Süreci takip edeceğim. Bakanlıktan dönüş yapıldı, sorular soruldu. Bu süreçte çok tedirgin olduk. Hastaneden DNA testi de istedim, yine içim rahat değil. Ailelerinde bu konuda dikkatli olması lazım. Büyük bir şey, çok tedirgin olduk.”

HASTANE YÖNETİMİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Olayı araştırmak isteyen basın mensupları, hastane yönetimine ulaşmakta güçlük çekti. Başhekim yerine sekreteri açıklama yaparak, "Yöneticiler şu an yok, cevaplar yarın verilecek" dedi ve olayda bebeğin ‘sağlıklı bir şekilde teslim edildiğini’ iddia etti.

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA

Özel Bağlar Hastanesi bir gün sonra yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı denetimlerinden yüksek puanlar aldıkları ve prosedürlere titizlikle uyulduğu belirtildi. Ancak olay günü "yardımcı sağlık personelinin bileklik kontrolünü yapmadan" yanlış bebeği teslim ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olay sonrası, sürecin tekrarlanmaması için ilgili bölümde ek risk değerlendirmesi yapılmış, alınan tedbirler güçlendirilmiştir. Tüm çalışanlarımıza kimlik doğrulama ve hasta güvenliği eğitimleri düzenli olarak verilmektedir. Sorumlu personelden olaydan sonra, aynı gün istifalarını istemiş ve ilgili personelin kurumumuzla ilişkileri kalmamıştır. Bebek güvenliği bizim için en öncelikli konudur her yenidoğan bebeğin bilekliğe bağlı kimlik doğrulaması yapılmadan teslimi mümkün değildir. Bu olaydan bağımsız olarak hasta güvenliği konusunda hassasiyetimizi sürdürecek, kalite ve güvenlik uygulamalarımızı en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Toplumun bize duyduğu güvenin farkındayız. Bu güveni korumak için şeffaf, denetlenebilir ve sürekli gelişen bir sağlık hizmeti sunmaya kararlıyız.”

Kaynak: İHA