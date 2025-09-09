Lüks Rezidanslarda Bahis Üssü: 7 İlde Dev Operasyon, 5 Milyar TL'lik Vurgun Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

LÜKS REZİDANSLARDA KURULU PANEL SİSTEMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale’deki belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Özellikle İstanbul’da Esenyurt gibi ilçelerde faaliyet gösteren şüpheli grupların, yasa dışı bahis siteleriyle entegre çalışan panel sistemlerini lüks rezidans dairelerinde kurdukları ortaya çıkarıldı.

5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ…

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar, şüphelilerin örgütlü bir yapıyla üçüncü kişilerin adına banka hesapları açtırdıklarını ve bu hesaplar üzerinden büyük çaplı para transferleri gerçekleştirdiklerini ortaya çıkardı. Söz konusu para trafiğinin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı panel sistemler aracılığıyla yönetildiği ve bu kapsamda faaliyet gösteren 5 yasa dışı finans evinin aktif şekilde kullanıldığı belirlendi. Finansal analizler sonucunda, söz konusu yapıların toplamda yaklaşık 5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

SAHA EYLEMLERİ DELİLLENDİ

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. ve 140. maddeleri kapsamında yürütülen teknik takipler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı finans evlerini aktif şekilde kullandıklarına dair ses kayıtları ve saha görüntüleri elde edildi. Delillendirilen suç faaliyetlerinin ardından İstanbul’da 81, Sakarya’da 7, Zonguldak’ta 4, İzmir’de 3, Kocaeli’nde 2, Muş ve Çanakkale’de ise birer kişi olmak üzere toplam 89 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

PANEL SİSTEMLİ 5 FİNANS EVİ ÇÖKERTİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonlarının merkezi olarak kullanılan ve panel sistemlerle entegre çalışan 5 ayrı finans evi daha ortaya çıkarıldı. Bu evlerin yasa dışı bahis paralarının yönlendirildiği ve organize suç yapısının merkezi olarak işlediği belirtildi.

Kaynak: ANKA