Eski Bakan Agah Oktay Güner'den Acı Haber Geldi

Eski Ticaret ve Kültür Bakanı, siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Güner için bugün TBMM’de cenaze töreni düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Güner için bugün saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlenecek.

AGAH OKTAY GÜNER KİMDİR?

Agah Oktay Güner, siyasi kariyeri boyunca 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1977-1978 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanlığı, 1996 yılında ise Mesut Yılmaz’ın liderliğindeki 53. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini üstlendi. Siyasi hayatının yanı sıra yazar kimliğiyle de tanınan Güner, geride önemli bir miras bıraktı.

