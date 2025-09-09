Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı

Polis, CHP lideri Özgür Özel'in ofisine dönüştürülen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına dokunulmazlığı olan milletvekillerinin girişine izin vermedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayyın olarak Gürsel Tekin'in atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofisine dönüştürüldü. Ancak Gürsel Tekin, eski CHP İstanbul il binası için 30 kişilik bir isim listesi belirledi. Bu liste dışında kalan kişilerin hukuken Özel'in ofisi olan binaya girişlerine izin verilmemeye başlandı.

'KORKUNÇ BİR ENGELLEME'

Halk Tv'ye konuşan, dün geceden beri binada nöbet tutan CHP PM Üyesi Baran Seyhan, "Korkunç bir engellemeyle karşı karşıyayız. O ablukanın kalkmaması anlaşılabilir bir şey değil. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız İçişleri Bakanlığı ile temas kurmaya çalışıyorlar. Çünkü Vali Bey'e ulaşılmıyor nedense. Anlaşılabilir bir durum değil" dedi.

Özgür Özel'in de bugün çalışma ofisine gideceği belirtildi.

Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız'Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız'Siyaset
Özgür Özel Anıtkabir’den Çok Net Konuştu: ‘Ne Pahasına Olursa Olsun…’Özgür Özel Anıtkabir’den Çok Net Konuştu: ‘Ne Pahasına Olursa Olsun…’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel CHP İstanbul İl Başkanlığı
Son Güncelleme:
9 Eylül Günlük Burç Yorumları: Zayıf Noktalarınızdan Vurulacaksınız 9 Eylül Günlük Burç Yorumları: Zayıf Noktalarınızdan Vurulacaksınız
İstanbul Barosu Davasında İkinci Duruşma: Kaboğlu'na Salona Alınmadı İbrahim Kaboğlu Salona Alınmadı
Özgür Özel Anıtkabir’den Çok Net Konuştu: ‘Ne Pahasına Olursa Olsun…’ Özgür Özel Anıtkabir’den CHP İçin Seslendi
"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum! Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı
En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı Yunus Akgün Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi