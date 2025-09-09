İzmir'deki Karakola Saldırıda Flaş Gelişme! Gözaltılar Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde dün sabah saat 08.50’de korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki E.B., yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne saldırdı. Nöbet kulübesine ateş açan saldırgan, burada görevli polis memuru Hasan Akın’ı şehit etti. Silah seslerini duyan merkezdeki polisler, saldırgana anında müdahale etti. Çıkan çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Amilağ’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan E.B.’yi yakalamak için polis ekipleri mahallede geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda E.B., yaralı olarak ele geçirildi ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu. Elban, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek” dedi.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, saldırganın sırt çantasıyla polis merkezine girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.’nin yakalanma anı bir cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin etrafına saçılan çok sayıda pompalı tüfek fişeği dikkat çekti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.’nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın hastanedeki tedavisi devam ederken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA