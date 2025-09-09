Özgür Özel Anıtkabir’den Çok Net Konuştu: ‘Ne Pahasına Olursa Olsun…’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠CHP’nin 102. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'e giden Özgür Özel, mozoleye çiçek bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda, "Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" mesajını verdi.

Özel, deftere yazdığını daha sonra okudu.

CHP Lideri Özgür Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı not

'DAHA KARARLIYIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri olarak 102 yıl önceki azimle bugün de ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için hiç durmadan çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özel, “Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız” dedi.

CHP’nin ağır saldırılar altında olduğunu belirten Özel, deftere “Sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız” notunu da düştü.

