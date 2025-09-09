Akit'in Karanlık Dünyası Yine Şaşırtmadı! 'Özel Haber' Diyerek Servis Ettiler
İzmir’de dün iki polisin şehit edilmesi tüm ülkeyi yasa boğarken Yeni Akit gazetesi yine şaşırtmadı. Gazete bugün CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Gazete İzmir’deki saldırıya Özgür Özel’in, sokak çağrılarının neden olduğunu ve '16 yaşındaki bir gencin' bu nedenle polis katili olduğunu yazdı.
Türkiye dün iki olaya kilitlendi. Biri CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım Gürsel Tekin’in il binasına girmesiydi. Buna ilişkin protestolar devam ederken acı haber İzmir’den geldi.
16 yaşındaki E.B. eline aldığı silahla İzmir Balçova'da düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Polislerin yakaladığı saldırgan ise hastanede tedavi altına alındı.
YAYIN YASAĞI GELDİ
16 yaşındaki bir çocuğun nasıl böyle bir katliam yaptığı tartışılırken çocuğun yakalandığı anlarda 'Allah-u Ekber" diye bağırması ve telefonundan IŞİD bayrağı çıkması ise "Saldırgan IŞİD ile bağlantılı mı?" sorularını akıllara getirdi. Ancak dün akşam saatlerinde bu konuda dair yayın yasağı kararı getirildi.
DİKKAT ÇEKEN SPOT
Gelişmeler böyleyken bugün Yeni Akit gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. “Özel haber” denilerek kamuoyuna servis edilen haberde terör saldırısının ihalesi CHP’ye bırakıldı.
Haberin spotunda yer alan şu ifadeler ise dikkat çekti:
"CHP’li belediyelerin karıştığı yolsuzluk soruşturmalarından sokakları karıştırarak sıyrılacağını zanneden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, sokak çağrıları, 16 yaşındaki bir genci polis katili yaptı."
