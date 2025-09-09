Akit'in Karanlık Dünyası Yine Şaşırtmadı! 'Özel Haber' Diyerek Servis Ettiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye dün iki olaya kilitlendi. Biri CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım Gürsel Tekin’in il binasına girmesiydi. Buna ilişkin protestolar devam ederken acı haber İzmir’den geldi.

16 yaşındaki E.B. eline aldığı silahla İzmir Balçova'da düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Polislerin yakaladığı saldırgan ise hastanede tedavi altına alındı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

16 yaşındaki bir çocuğun nasıl böyle bir katliam yaptığı tartışılırken çocuğun yakalandığı anlarda 'Allah-u Ekber" diye bağırması ve telefonundan IŞİD bayrağı çıkması ise "Saldırgan IŞİD ile bağlantılı mı?" sorularını akıllara getirdi. Ancak dün akşam saatlerinde bu konuda dair yayın yasağı kararı getirildi.

DİKKAT ÇEKEN SPOT

Gelişmeler böyleyken bugün Yeni Akit gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. “Özel haber” denilerek kamuoyuna servis edilen haberde terör saldırısının ihalesi CHP’ye bırakıldı.

Haberin spotunda yer alan şu ifadeler ise dikkat çekti:

"CHP’li belediyelerin karıştığı yolsuzluk soruşturmalarından sokakları karıştırarak sıyrılacağını zanneden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, sokak çağrıları, 16 yaşındaki bir genci polis katili yaptı."

Kaynak: Haber Merkezi