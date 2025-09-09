Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sabah saatlerindeki bulutlu hava, öğle saatlerinde yerini sağanağa bırakacak. Marmara’nın kuzey kıyıları, Karadeniz bölgesi ve bazı doğu illerinde yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da hava açık ve sıcak geçecek.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Antalya’nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Erzurum’un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak - Resim : 1

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz’de mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın, genellikle kuzeyli; Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak - Resim : 2

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu. İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey kıyılarında sabah saatlerinde kısa süreli sağanak görülebilir.

Ege: Genel olarak az bulutlu ve açık. Önemli bir yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak - Resim : 3

Akdeniz: Doğu kesimler ile Antalya’nın iç bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay kıyılarında da yağış geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu: Kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer kesimler parçalı bulutlu.

Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu: Malatya, Tunceli, Erzincan, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer kesimler az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor.

Adana ve Osmaniye’de Çifte Felaket! Sadece 10 Dakika Yetti... Çatılar Uçtu, Depolar Savruldu, Araçlar Yolda KaldıAdana ve Osmaniye’de Çifte Felaket! Sadece 10 Dakika Yetti... Çatılar Uçtu, Depolar Savruldu, Araçlar Yolda KaldıGüncel
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne UyarıHarita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne UyarıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem! Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Trabzonspor Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye Ederson Müjdesi! Taraftarlar Stada Akın Edecek Fenerbahçe'ye Ederson Müjdesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem! Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin! Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!
CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne? Deniz Yavuzyılmaz Gerçek Gündem'e Konuştu CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne?