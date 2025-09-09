Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Antalya’nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Erzurum’un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz’de mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgarın, genellikle kuzeyli; Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu. İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey kıyılarında sabah saatlerinde kısa süreli sağanak görülebilir.

Ege: Genel olarak az bulutlu ve açık. Önemli bir yağış beklenmiyor.

Akdeniz: Doğu kesimler ile Antalya’nın iç bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay kıyılarında da yağış geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu: Kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer kesimler parçalı bulutlu.

Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu: Malatya, Tunceli, Erzincan, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer kesimler az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi