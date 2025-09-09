Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.27'deki depremin büyüklüğü 5,1. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

