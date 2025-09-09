Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.27'deki depremin büyüklüğü 5,1. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2025
Büyüklük:5.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-09
Saat:00:27:56 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:24.15417 E
Derinlik:7 km
