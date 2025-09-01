Ege'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 19.12’de kaydedilen depremin, 3.5 büyüklüğünde ve 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 1, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-01
Saat:19:12:32 TSİ
Enlem:40.10972 N
Boylam:22.92306 E
Derinlik:9.79 km
Detay:https://t.co/JHEfwtcEG1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.
