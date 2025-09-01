Ege'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 19.12’de kaydedilen depremin, 3.5 büyüklüğünde ve 9.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıkladı.

Depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

