Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.08’de bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD verilerine göre, saat 23.03’te, büyüklüğü 4.5 olan yeni bir deprem meydana geldi.

