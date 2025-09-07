Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğündeki depremin ardında 4.5 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Son Güncelleme:
Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.08’de bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD verilerine göre, saat 23.03’te, büyüklüğü 4.5 olan yeni bir deprem meydana geldi.

Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?'Ahmet Ercan, Balıkesir Depremi Sonrası Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: 'Büyük Depremi Tetikler mi?'Güncel

Uzman İsimden Ürküten Sındırgı Uyarısı: Ölü Faylar Dirildi, Fırtına Devam EdecekUzman İsimden Ürküten Sındırgı Uyarısı: Ölü Faylar Dirildi, Fırtına Devam EdecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Antalya’da Rüşvet Operasyonu... Emniyet Müdürü Tutuklandı Antalya’da Rüşvet Operasyonu
Nevşehir’de Kanlı Pusu: Takip Ettikleri Araca Kurşun Yağdırdılar! Takip Ettikleri Araca Kurşun Yağdırdılar!
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı... Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık
Ceylan Ertem’den 'Manifest' Soruşturmasına Tepki: 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!' 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar CHP Gürsel Tekin'i Böyle Durduracak
Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği Doktorlar Dizinin Yıldızı Sektör Değiştirdi
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda