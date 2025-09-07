Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğündeki depremin ardında 4.5 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.08’de bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:20:08:19 TSİ
Enlem:39.17917 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:9.62 km
Detay:https://t.co/HgWMp0mM4l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ART ARDA DEPREMLER
AFAD verilerine göre, saat 23.03’te, büyüklüğü 4.5 olan yeni bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: