Nevşehir’de Kanlı Pusu: Takip Ettikleri Araca Kurşun Yağdırdılar!

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, E.C. ve oğlu A.C., aralarında husumet bulunan komşuları A.Ş. ile kardeşi M.Ş.’yi ilçe merkezinde görünce takip etmeye başladı. Baba-oğul, kardeşlerin otomobilinin önünü keserek araçtan indi ve av tüfeğiyle ateş açtı. Mermilerin hedefi olan A.Ş. ve M.Ş. olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Saldırının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırgan baba ve oğlu olay yerinden araçla kaçarken Topaç köyü yakınlarında kaza yaptı. Baba E.C. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, oğlu A.C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA