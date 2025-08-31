Afyon’da Suikast: 4 Şehir Değiştiren Zanlı Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 28 Ağustos’ta meydana gelen cinayette, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir İsmet Çelik hayatını kaybetmişti. Konak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Çelik’in müstakil evinin bahçesine gizlice giren zanlı, merdivenin altına saklanarak pusu kurdu. Sabah saatlerinde evinden çıkan İsmet Çelik, Buğdacı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Hemen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Cinayetin ardından araştırma başlatan ekipler 37 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, yaklaşık 2 kilometre ileride bir taksiye binerek Afyonkarahisar merkeze gittiği, oradan Eskişehir’e, aynı gün içinde de İstanbul’a ve son olarak otobüsle Ankara’ya geçtiği tespit edildi.

Zanlı Abdülselam Buğdacı, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Bolvadin ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde bulunan metruk bir kulübede ele geçirildi. Suç aletinin, patlak bir plastik topun içerisine gizlenmiş olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA