Diyarbakır’da Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Diyarbakır-Elazığ Karayolu’nda seyir halindeki bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Arasözün hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Diyarbakır-Elazığ Karayolu’nda, 31 Ağustos 2025 tarihinde korkutucu bir olay yaşandı. 21 ABH 824 plakalı kamyon, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekip inerken, olay yerinden geçen bir arasöz yangına hızlıca müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, arasözün etkili çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

