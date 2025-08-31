Çankırı’da Jandarma ve Polis Operasyonları

Çankırı’da 11-25 Ağustos 2025 tarihlerinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, trafik denetimlerinde 209 araç trafikten men edildi ve 8 milyon TL’nin üzerinde ceza uygulandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 7,3 gram esrar, 1 adet kök kenevir, 138,18 gram sentetik kannobinoid ve 31 adet ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan 118 şahıstan 8’i, haklarındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında ise sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 209 araç trafikten men edildi. Toplam 2 bin 616 araç sürücüsüne, trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 8 milyon 133 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı’da güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu operasyonlar ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çankırı
