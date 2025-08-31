Çankırı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2’si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralanarak Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı D100 karayolu Bayındır köyü mevkiinde, 31 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, N.E. yönetimindeki 59 DM 541 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü N.E. ile araçta bulunan H.E. (41), Ö.H.E. (8) ve F.B.E. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.Polis ekipleri, kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

