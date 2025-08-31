Siirt Tillo’da Patpat Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü yolunda, tarım aracı olarak kullanılan patpatın şarampole devrilmesiyle kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü Ömer Alevli’nin kontrolünü kaybettiği patpat, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Ömer Alevli hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenlerini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA