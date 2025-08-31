Aydın’da Jandarma Operasyonu: 15 Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8’i 0-5 yıl, 3’ü 5-10 yıl hapis cezasıyla aranırken, 4’ü ifadeye yönelik aranıyordu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan şahısların suç profilleri ve cezaları şu şekilde açıklandı: 8 şüpheli 0-5 yıl arası, 3 şüpheli 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, 4 şüpheli ise ifadeye yönelik aranıyordu. Yakalanan şahısların suç dağılımında ise 2 kişinin yaralama, 2 kişinin narkotik suçlar, 1 kişinin hırsızlık, 1 kişinin dolandırıcılık, 1 kişinin yeniden yaralama ve 8 kişinin diğer suçlardan arandığı belirlendi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın güvenliği için bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İHA