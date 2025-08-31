Aydın’da Jandarma Operasyonu: 15 Aranan Şahıs Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şahısların suç profilleri ve cezaları şu şekilde açıklandı: 8 şüpheli 0-5 yıl arası, 3 şüpheli 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, 4 şüpheli ise ifadeye yönelik aranıyordu. Yakalanan şahısların suç dağılımında ise 2 kişinin yaralama, 2 kişinin narkotik suçlar, 1 kişinin hırsızlık, 1 kişinin dolandırıcılık, 1 kişinin yeniden yaralama ve 8 kişinin diğer suçlardan arandığı belirlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın güvenliği için bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

