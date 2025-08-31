Diyarbakır’da Ters Yönde Giden Araç Kazaya Neden Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, Diyarbakır-Lice yol ayrımında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Sürücüsünün ismi açıklanmayan bir hafif ticari araç, kavşağa ters yönden girerek Silvan yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 20 yaşındaki Mehmet Maşuk ağır yaralandı.

Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Maşuk, ambulansla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç Maşuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Maşuk’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatarak, ters yönde seyreden sürücünün kimliğini ve kazanın nedenlerini araştırmaya başladı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA