Erzurum'da Otomobil Karasu Çayı'na Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Gümüşseren Küme Evleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Eray Kılbaş yönetimindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, trafiğe kapalı olan bir yola girerek yapım halindeki köprüden suya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Eray Kılbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Nazlı Köseoğlu ise yaralı olarak sudan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde olduğu düşünülen İlknur Sağsöz’e henüz ulaşılamazken, dalgıç ekipler Karasu Çayı’nda arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri de dron desteğiyle çevrede tarama yapıyor.

Kılbaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA