Aydın Germencik’te Jandarma Operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin Aydın-İzmir Otoyolu’nda gerçekleştirdiği yol kontrolünde, bir araçta bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri’nde yapılan sabit yol kontrolü sırasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 31 Ağustos 2025 tarihinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde toplam bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

