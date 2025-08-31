Aydın Germencik’te Jandarma Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri’nde yapılan sabit yol kontrolü sırasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 31 Ağustos 2025 tarihinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde toplam bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA