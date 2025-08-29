Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye Soruşturma

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda 5 kök Hint keneviri, 3,77 gram esrar, bir uyuşturucu kullanma aparatı (kova) ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 19 kişi hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “Uyuşturucu kullanmak” ve “Kenevir ekimi” suçlarından işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden O.Y. ve H.S.T. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, N.Ö., Ö.E., S.T. ve İ.F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bayburt
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
İzmir’de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı!1 Ölü, 12 Yaralı İzmir’de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı!1 Ölü, 12 Yaralı
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!
Giresun’da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu Giresun’da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı