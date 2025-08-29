Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda 5 kök Hint keneviri, 3,77 gram esrar, bir uyuşturucu kullanma aparatı (kova) ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 19 kişi hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “Uyuşturucu kullanmak” ve “Kenevir ekimi” suçlarından işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden O.Y. ve H.S.T. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, N.Ö., Ö.E., S.T. ve İ.F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA