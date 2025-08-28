İzmir’de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı!1 Ölü, 12 Yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.B. (49) yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Armutlu mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada, karşı yönden gelen Veysi Ekin’in (44) kullandığı 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede hafif ticari aracın sürücüsü Veysi Ekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü M.B. ve 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre ulaşıma kapatılan İzmir-Ankara kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Trafik kazası
