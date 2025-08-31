Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 15 düzensiz göçmen ile 2 şişme bot ele geçirdi. Operasyonda 2 Türk organizatör gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 28-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ergene ve Çorlu ilçelerinde operasyon düzenledi. İl genelini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan 2 adet şişme bot ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönettiği tespit edilen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Yetkililer, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, organizatörlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ
