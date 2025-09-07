Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Manifest’e Ağır Sözler: 'Zebani Kılıklı Yaratıklar!'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan Manifest grubuna ağır sözlerle yüklendi. Saral, genç grubu "Ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar" gibi sözlerle hedef aldı.

Tarzları nedeniyle hedef gösterilip Erzurum'daki konserleri iptal edilen sonra da haklarında soruşturma açılan Manifest grubunu şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral hedef aldı. Manifest grubu üyelerini, sosyal medya hesabından sansürleyerek paylaşan Saral, şu ifadeleri kullandı: "'Manifest' grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin yeni kadın müzik gruplarından Manifest, 6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta verdiği konserin ardından hedef haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnedeki dans ve gösterileri gerekçe göstererek, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

