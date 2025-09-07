Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Manifest’e Ağır Sözler: 'Zebani Kılıklı Yaratıklar!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarzları nedeniyle hedef gösterilip Erzurum'daki konserleri iptal edilen sonra da haklarında soruşturma açılan Manifest grubunu şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral hedef aldı. Manifest grubu üyelerini, sosyal medya hesabından sansürleyerek paylaşan Saral, şu ifadeleri kullandı: "'Manifest' grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır."

"Manifest" grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar,bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır. pic.twitter.com/HEDVAUhvx1 — Oktay SARAL (@oktay_saral) September 7, 2025

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin yeni kadın müzik gruplarından Manifest, 6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta verdiği konserin ardından hedef haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnedeki dans ve gösterileri gerekçe göstererek, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

