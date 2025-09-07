Facia Saniye Saniye Kamerada: Berfu’nun Son Anları!

İzmir Torbalı’da düşen eğitim uçağının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirmişti.

Facia Saniye Saniye Kamerada: Berfu’nun Son Anları!
İzmir’in Torbalı ilçesinde 3 Eylül Çarşamba sabahı meydana gelen ve pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun yaşamını yitirdiği eğitim uçağı kazasına ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde uçağın dik bir şekilde mısır tarlasına çakıldığı görüldü. O anlara tanık olan çevredeki vatandaşların çığlıkları da görüntülere yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Kurumu’na (THK) ait Cessna tipi çift kişilik eğitim uçağı, sabah saat 08.39’da Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalandı. Yaklaşık 10 dakika sonra, saat 08.50 sıralarında Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde bir mısır tarlasına düşen uçak için bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, genç pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir
