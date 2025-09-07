Uzman İsimden Ürküten Sındırgı Uyarısı: Ölü Faylar Dirildi, Fırtına Devam Edecek

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede büyüklüğü 5’i geçmeyen depremlerin sürebileceğini söyledi. Sözbiilir ayrıca, ölü fayların yeniden harekete geçtiğine dikkat çekti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, söz konusu depremin Sındırgı Fayı’nın güneyinde, Emendere Fay Zonu ile bağlantılı tekil faylardan kaynaklandığını söyledi.

Uzman İsimden Ürküten Sındırgı Uyarısı: Ölü Faylar Dirildi, Fırtına Devam Edecek - Resim : 1

Sözbilir, "10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar dağlık alanlara doğru göç etti. Bu durum, Türkiye Diri Fay Haritası’nda yer almayan Emendere Fay Zonu ve ona bağlı fayların yeniden aktif hale geldiğini gösteriyor" dedi.

Uzman İsimden Ürküten Sındırgı Uyarısı: Ölü Faylar Dirildi, Fırtına Devam Edecek - Resim : 2

'RİSK HARİTASI GÜNCELLENMELİ'

Bölgedeki jeotermal kaynaklara da dikkat çeken Sözbilir, bu tür faylar üzerinde sık ancak düşük büyüklükte sarsıntılar görülebileceğini belirtti. “Büyüklüğü 5’i geçmeyen deprem fırtınası şeklinde bir etkinlik bekleniyor” diyen Prof. Dr. Sözbilir, ilgili kurumların bu gelişmeleri dikkate alarak deprem tehlikesine yönelik risk haritalarını güncellemeleri gerektiğini vurguladı. Sözbilir ayrıca, kendi ekiplerinin sahada yaptığı çalışmalarda, söz konusu fayların Çaysimav segmentine doğru 30 kilometre boyunca izlenebildiğini ve bölgenin daha yakından takip edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: DHA

