İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Sadece O Bölgeyi İşaret Etti

Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon ekranında konuşan Üşümezsoy, riskin Adalar Fayı’nda değil, Silivri çukurunda yer alan fayda yoğunlaştığını söyledi. Yaşanacak depreminde kaç büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ! İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLACAK?

Habertürk yayınında değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, "Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor" ifadelerini kullandı.

Silivri fay hattına dikkat çeken Üşümezsoy, "Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı." uyarısında bulundu.

Üşümezsoy, Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bulunan fayın 6,2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini öngördüğünü de sözlerine ekledi.

‘EN RAHAT UYUDUĞUM ŞEHİR İSTANBUL’

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremi de bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu söylemişti.

