Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda

Yurtdışına çıkıp gezmek isteyen ancak vize alamayan vatandaşlar bu haber sizi mutlu edecek. Yunanistan, Türk vatandaşları için uyguladığı hızlı vize işlem programı 'Cascade'yi yeniden devreye aldı. Bu sistem sayesinde Schengen vizesi almış deneyimli seyahatseverler için vize başvuru süreçleri büyük ölçüde hızlanacak ve kolaylaşmış olacak. Uçak biletlerinizi şimdiden hazırlayın! İşte detaylar…

Yunanistan’dan Türk vatandaşları için devrim niteliğinde karar. Komşu ülke, Türkiye’den kısa süreli Schengen vizesi başvurusunda bulunan vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı.

YUNANİSTAN’DAN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Kosmos Vize Hizmetleri’nin duyurusuna göre, 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren ‘kademeli vize (Cascade)’ sistemiyle, önceki vizelerini kurallara uygun şekilde kullanan ve ‘güvenilir yolcu’ statüsüne sahip Türk vatandaşları, Schengen vizesi başvurularında daha hızlı ve kolay bir süreçten faydalanabilecek. Ancak kamyon şoförleri bu uygulamanın dışında bırakıldı.

YENİ UYGULAMA DEVREDE!

AB verilerine göre, 2024 yılında Türk vatandaşları Schengen vize başvurularında en çok Yunanistan’ı tercih etti. Geçen yıl yapılan başvuruların sayısı 296 bin 377 olurken, Almanya ve Fransa sırasıyla 215 bin 506 ve 151 bin 640 başvuruyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Letonya, Estonya ve Portekiz ise en az başvuru alan ülkeler arasında oldu.

Kaynak: AA

