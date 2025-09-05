'Süreç' Komisyonunda Yeni Toplantı Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışmalarına devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önümüzdeki hafta iki gün boyunca toplanacağı duyuruldu.

'Süreç' Komisyonunda Yeni Toplantı Tarihleri Belli Oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11 Eylül 2025 Perşembe ve 12 Eylül 2025 Cuma günleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığından toplanacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

