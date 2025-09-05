CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, 2 Eylül'de verdiği kararla kongrenin iptaline ve İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte mevcut yöneticilerin uzaklaştırılmasına karar verdi. Özgür Çelik'in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atandı.

Kayyım görevini kabul ettiği için parti içinden tepkilerin yükseldiği Gürsel Tekin, geri adım atmadı ve bugün kayyım heyetiyle bir video yayınlayarak, "Göreve başladık" dedi.

Heyetle birlikte kameralar karşısına geçen Tekin, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." ifadelerini kullandı. Yayınlanan videoya da tepkiler geldi.

BABACAN HEYETTEN ÇEKİLDİ

Videonun yayınlanmasının üzerinden daha birkaç saat geçmişti ki dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gürsel Tekin ile birlikte kayyım heyetinde yer alan isimlerden biri olan Hasan Babacan, çekilme kararı aldı.

Hasan Babacan yaptığı açıklamada, "2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır. Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

ÇELİK'LE GÖRÜŞTÜ

Babacan, çekilme kararı öncesinde görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik'le görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır." dedi.

Hasan Babacan, Özgür Çelik'le görüştü

İHRAÇ TALEBİ GERİ ÇEKİLDİ

Hasan Babacan'ın kayyım heyetinden ayrılması üzerine CHP, Babacan hakkındaki partiden ihraç talebini geri çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanması kararı verilmişti. Karar, "ihtiyati tedbir" diyerek açıklanmıştı.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

