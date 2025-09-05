Özgür Özel Parti Çalıştayı'ndan Çok Net Konuştu: ‘Ne Bir Geri Adım Atacağız, Ne de…’

CHP İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi ve kayyım atanması kararına ilişkin itirazda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geri adım atmayacakları mesajını yeniledi. Özel “Yatanımız yatacak, bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki; şartlar 100 yıl öncesinden ağır değil. Biz ne bir adım geri atacağız, ne bir kelime eksik söyleyeceğiz, ne bir santim eğileceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuruluşunun 106. yılında, CHP Program Çalıştayı'nın açılışında CHP gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özel, kayyım kararını tanımadıklarını bir kez daha belirterek, mücadelelerinin süreceğini söyledi.

“Yatanımız yatacak, bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek” diyen Özel, “Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki; şartlar 100 yıl öncesinden ağır değil” diyerek hukuki yolları aramaya devam edeceklerini belirtti.

"VİZYONUMUZU BİRLİKTE YAZIYORUZ"

Özgür Özel, yeni parti programının, yalnızca bir belge değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yönelik güçlü bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Özel, "Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak, bu ülkenin geçmişine olduğu kadar geleceğine de sorumluluğumuz var. Vizyonumuzu hep birlikte yazıyor, yine hep birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"NE BİR ADIM GERİ ATACAĞIZ, NE DE…"

İktidara eleştiriler sıralayan Özel, iktidarın demokratik değerleri araçsallaştırdığını öne sürerek "Bugün içinde bulunduğumuz süreçte, karşımızdakiler sandığı bile ortadan kaldırma niyetinde. Ancak biz ne bir adım geri atacağız, ne bir kelime eksik söyleyeceğiz, ne bir santim eğileceğiz" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZU KAYBETMİYORUZ"

Seçimle kazanılan pozisyonlara kayyım atandığını hatırlatan Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin davaları ve baskıları örnek gösterdi.

Özel "İstanbul İl Başkanımız, demokratik mücadelesi nedeniyle 22 yıl hapisle yargılanıyor. Parti binalarımızdan, il kongrelerine kadar her alan mahkemelik. Ama direniyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz" dedi.

"MÜCADELE EDEN BİR PARTİYİZ"

Yeni programla birlikte CHP’nin sosyal devleti yeniden inşa etme hedefini vurgulayan Özel, partinin geçmişte gerçekleştirdiği tarihsel dönüşümleri de hatırlattı. Özel “İşçilerin haklarını koruyan, eşitlikçi politikaları savunan, toprak reformunu gündeme getiren, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden bir partiyiz. Şimdi bu değerleri yeniden iktidara taşıma zamanı” dedi.

İktidarın seçimle el değiştirmesini zorlaştıracak uygulamalara yöneldiğini söyleyen Özel, “Bu kadar suça bulaşmış bir yapının iktidarı bırakmak istemeyeceği belliydi. Ancak biz buna hazırlıklıyız” dedi.

"BEDEL ÖDEYENLER DE VAR"

CHP lideri, demokratik mücadele sürecinde cezaevlerinde olan partililere de dikkat çekerek, "Birimiz meydanlarda, birimiz zindanlarda mücadele veriyoruz. Ama bu değişim süreci durmayacak" dedi. CHP'nin bu süreçte kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurgulayan Özel, "Bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaran parti olarak, yine aynı azimle yürüyeceğiz" dedi.

"100 YIL ÖNCESİNDEN AĞIR DEĞİL"

Mustafa Kemal Atatürk'ün idam fermanıyla yola çıktığını hatırlatan Özel, “Cumhuriyet’i kuran bir partinin evlatları olarak moral bozukluğuna, geri adıma yer yok. Eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti sustururlar. Bir adım geri atarsak, bizi 100 yıl geriye götürürler. Ama biz o karanlıktan bugünü yarattık, geleceği de biz inşa edeceğiz” diye konuştu.

