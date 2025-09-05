Özgür Özel Merak Edilen Tüm Soruları Yanıtladı: Kılıçdaroğlu Dönerse Ne Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile geri dönmesi halinde ne yapacaklarını yanıtladı. Özel, dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması ihtimaline de cevap verdi. Özel, tutuklanmaktan korkmadığını bu halkı bir daha hayal kırıklığını uğratmayacağını belirtip geri adım atmayacağının altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Görüşmede Altaylı’nın yönelttiği soruları yanıtlayan Özel, CHP İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasını ve Kurultay davasını değerlendirdi.

Altaylı’nın “Kararı alan mahkeme yetkisiz bir karar vermiş olabilir ve sonuçta bir karar var. Ne yapacaksınız?” sorusuna Özel, "Karar hukuksuz ve aslında yok hükmünde ama dediğiniz gibi bir karar var ve bu karar sadece bize değil Yüksek Seçim Kurulu'na da darbe niteliğinde. Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gaspı var." yanıtını verdi. YSK'ya başvurduklarını kaydeden Özel, "YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Öyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde İstinaftan dönecek." dedi.

'GÜRSEL BEY BAŞKA BİR GÖREV ALMIŞ GİBİ'

Altaylı'nın, “Kayyum olarak atanan isim CHP kökenli, birlikte seçim süreci yürütülse daha sağlıklı olmaz mı?” sorusunu da yanıtlayan Özel, Gürsel Tekin’in niyetinin bu yönde olmadığını söyledi. Özel, "Gürsel Bey'in böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde. Çarşı pazar gezmekten partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama Gürsel Bey sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil." diye konuştu.

Kararın hukuksuz olduğunu ve yargıdan umutlu olduklarını belirten Özel, "Tüm hukukçular AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor. 10 kere denediler 9'unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner ama arayıp İstinaf mahkemesindeki hakimlere de tehdit ederler mi? Edebilirler. Yine de böyle bir hukuksuzluğun döneceğinden eminim. Emin olmak istiyorum." yorumunu yaptı.

KILIÇDAROĞLU DÖNERSE PLAN NE?

Altaylı'nın “Ankara'daki mutlak butlan davası bu karardan etkilenir mi?” sorusuna Özel, “Etkilesin diye ayrıca da uğraşılıyor. Etkilememesi lazım ama etkilemez diyemiyorum." yanıtını verdi.

Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmeyeceğine dair kendisine gelen kulis bilgilerini söylemesi ve planın ne olduğunu sorması üzerine Özel, "Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş ve 1,5-2 yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç." dedi.

“Kemal Bey veya başkası dönerse ne yapacaksınız?” sorusuna, “Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur devam ederiz.” cevabını veren Özgür Özel, gelecek yeni yönetimin il başkanlarını görevden alabileceğini söylemesi üzerine şöyle konuştu:

“Doğru alabilir ama sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar kalamazlar orada. Yüksek Seçim Kurulu o yönetimi tanır ve onları yetkili görürse listeleri aday listelerini onlar belirler.”

'ANKARA'YA ÇEKİLSEK DURACAKLAR'

Altaylı'nın "Sizi tasfiye edebilirler diyorum." demesi üzerine Özel, “Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez.” şeklinde konuştu.

Özel, kendisinin dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanma ihtimalini de gündeme getiren Altaylı’ya şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana Ankara'da otur mitingleri bitir. Biz de bu saldırıları bitirelim mesajı hala veriyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu bırak mitingleri durdur paşa paşa muhalefet yap diyorlar. Bunu kabul etsem hiç sorun kalmayacak. Talepleri bu. Bizi hala Ankara'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar."

'HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDERİZ'

"Kabul etseniz, ara verseniz ne olur? Taktik bir geri çekilme yapılamaz mı" sorusuna da Özel şöyle yanıt verdi:

"Yapamam. 50 miting 50 eylem yaptık. Vatandaş bize güvendi meydanları dolduruyor. Gençler bize inandı. Her şey göze alıp geliyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Bir kere daha hayal kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayallerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz. Ben hala bu ülkede hukukçular olduğuna inanıyorum."

'ULU ÇINARI KESEMEZSİNİZ'

Son olarak Altaylı'nın, “CHP bölünürse yeni bir parti düşünülür mü?” sorusuna Özel, "Söz konusu değil. Bu CHP herhangi bir parti değil. Bölemeyiz. Bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Ulu çınarı kesemezsiniz. Bölünmeyiz sonuna kadar mücadele ederiz." yanıtını verdi.

Kaynak: Fatih Altaylı