Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye

Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından açılan davada, tüm tutuklu sanıklar ilk duruşmada beraat etti.

Köseler'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, duruşmanın üçüncü günü Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'BU DAVA SİYASİ DEĞİL'

Ara kararın öncesinde savunma yapan Köseler, "Beykoz halkının en sağından soluna kadar insanların oylarını almış bir belediye başkanıyım. Bu dava siyasi değildir, bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidar ile alakası yok. Bu insanlar ile de ilgisi yok" dedi.

'PARTİ İÇİNDEN FİDAN GÜL İÇİN TELEFONLAR GELDİ'

Fidan Gül konusunda da savunma yapan Köseler, "Söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi'ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım yoğurt yiyişini görmem lazımdı, önce müdürlük verdim. Parti içinden ‘başkan yardımcısı olmazsa’ gibi telefonlar geldi. Ben yapmadım, yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım” dedi.

Savcılık makamı, anık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanması talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

